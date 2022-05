Rusia a testat o rachetă hipersonică Zircon, pe o distanță de 1.000 de kilometri. SUA trimite Ucrainei lansatoare multiple de rachete Rusia a testat cu succes o racheta de croaziera hipersonica numita Zircon pe o distanța de aproape 1.000 de kilometri, a anunțat ministerul apararii din Rusia sambata, conform Reuters. Administrația Biden a anunțat, tot sambata, ca a aprobat transferul lansatoarelor de rachete multiple cu raza lunga de acțiune solicitate de Kiev. Racheta a fost lansata de […] The post Rusia a testat o racheta hipersonica Zircon, pe o distanța de 1.000 de kilometri. SUA trimite Ucrainei lansatoare multiple de rachete appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

