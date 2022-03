Rusia a tăiat complet accesul populaţiei la Facebook In cea mai noua mutare de rupere fata de Occident, Rusia tocmai a taiat accesul la Facebook pentru populatie. Motivul invocat de guvernul rus este faptul ca reteaua de socializare a discriminat sursele media locale pe durata atacului asupra Ucrainei. Invazia Ucrainei de catre Rusia incepea pe 24 februarie 2022 si ducea la o sumedenie de sanctiuni contra Rusiei, inclusiv oprirea vanzarii de produse Appl e in aceasta tara. Spotify si-a inchis sediul din Moscova, dar isi continua activitatea acolo prin serviciul de streaming. Netflix pe de alta parte si-a oprit difuzarea de continut. Pe 4 martie… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

