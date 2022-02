Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Statele Unite ale Americii sunt ingrijorate din cauza conflictului armat dintre Rusia și Ucraina. Oficialii americani sunt de parere ca razboiul ar fi iminent, iar numarul batalioanelor rusești la frontiera cu statul ucrainean a crescut cu 40%. Cați soldați a trimis Moscova la granița…

- Dialogul dintre Statele Unite și Rusia pentru gasirea unei soluții diplomatice și evitarea unui conflict in Ucraina este inca viu, dar Moscova nici macar nu ia in calcul – deocamdata – retragerea celor peste 100.000 de militari pe care i-a dislocat la granița. In așteptarea raspunsului Kremlinul…

- Statele Unite au solicitat organizarea, luni, a unei reuniuni publice a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta „amenintarea la adresa pacii si securitatii internationale reprezentata de acumularea fortelor ruse la granita cu Ucraina”, informeaza Reuters, care citeaza surse diplomatice.…

- Kremlinul denunta marti plasarea in alerta a mii de militari americani, in criza ruso-occidentala privind Ucraina, pe care o considera o noua ”exacerbare a tensiunilor” de catre Washngton, relateaza AFP. ”Cu o mare ingrijorare constatam aceste actiuni americane”, a subliniat un purtator de…

- Kremlinul a transmis, marți, ca acțiunile și declarațiile Washingtonului privind Ucraina au dus la escaladarea tensiunilor și ca Rusia urmarește cu mare ingrijorare situația dupa ce Statele Unite au pus in alerta 8.500 de soldați pentru a fi trimiși in Europa daca va fi nevoie, transmit Reuters și AFP.…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca Rusia este gata sa trimita "in orice moment" un negociator din partea guvernului la tratative cu Statele Unite pe tema garantiilor de securitate cerute de Moscova pentru detensionarea crizei legate de Ucraina, transmite Reuters.…

- Oficialii ucraineni din domeniul apararii susțin ca Rusia a marit numarul de trupe in apropierea graniței cu Ucraina la 120.000 de soldați, inclusiv personal suplimentar al armatei, forțelor aeriene și navale.

- Nava care transporta cele doua barci de patrulare a plecat din Baltimore catre portul ucrainean Odessa pe 8 noiembrie. Marinarii ucraineni au urmat deja un antrenament extins pe navele din Statele Unite. Ucraina a primit doua nave similare in 2019.