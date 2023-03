Stiri pe aceeasi tema

- Forțele armate ale Rusiei au suferit pierderi grele in urma unor atacuri asupra Avdiivka, o localitate situata in apropiere de orașul Donețk, a anuntat Ministerul britanic al Apararii in informarea sa de marți, 28 martie, asupra situație de pe campul de lupta din Ucraina.

- Rusia transforma Avdiivka intr-un ”loc asemanator celor din filmele post-apocaplitice”, intensificandu-si bombardamentele si fortand o inchidere aproape completa a acestui oras din linia intai a frontului, a declarat duminica, 26 martie, un inalt oficial local, citat de Reuters și Agerpres. Aproximativ…

- Ministerul Apararii de la Varsovia considera ca Rusia s-a blocat in Ucraina la fel cum s-a intamplat in Cecenia sau in Afganistan, astfel ca acest razboi ar mai putea dura luni de zile, transmite Digi24.

- Razboi in Ucraina, ziua 355. Se dau lupte grele pe frontul din Donetk, iar orasul Bahmut este asediat. Cu toate acestea, datele de pe front arata ca Rusia a suferit pierderi uriase in ultimele zile.

- Rusia inregistreaza cele mai numeroase victime de la prima saptamana de invazie in Ucraina, potrivit celei mai recente actualizari de informatii publicata de Ministerul Apararii al Marii Britanii, relateaza The Guardian. Armata britanica considera ca in ultimele 2 saptamani, Forțele Armate Ruse au avut…

- Razboi in Ucraina, ziua 350. Serviciul de Informații pentru Aparare al Ucrainei a respins marți afirmațiile Rusiei conform carora a preluat controlul asupra mai multor așezari mici din regiunile Donețk și Zaporojie.

- Canada a anunțat sambata ca a trimis primul tanc Leopard 2 catre Ucraina, precizand ca ajutorul militar va continua atat timp cat este nevoie pentru ca forțele ucrainene sa caștige razboiul. La randul sau, cancelarul german Olaf Scholz a transmis ca „exista un consens” cu Kievul ca Ucraina sa nu foloseasca…

- Rusia diminueaza in mod deliberat numarul pierderilor sale in razboiul impotriva Ucrainei, afirma sambata Ministerul britanic al Apararii intr-un buletin informativ cu privire la situatia de pe frontul din Ucraina, in baza datelor furnizate de serviciile sale de informatii.