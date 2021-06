Stiri pe aceeasi tema

- Echipamentul ucrainenilor la Campionatul European include harta tarii, pe care figureaza si Crimeea, regiune anexata de Moscova, precum si sloganuri patriotice, astfel ca Federatia Rusa de Fotbal a anuntat marti seara ca a sesizat UEFA, informeaza AFP.“Atragem atentia asupra folosirii mesajelor…

- Kievul a respins, luni, protestele Moscovei fata de noul tricou al echipei nationale a Ucrainei pentru Euro-2020, care contine harta tarii cu Crimeea anexata de Rusia si lozinci patriotice, informeaza lefigaro.fr.

- Trupele Flotei Nordului, ale districtelor militare Sud si Vest din Federatia Rusa, care au participat la recenta verificare a pregatirii de lupta, au revenit la bazele lor permanente, au raportat joi comandantii respectivelor districte intr-o reuniune cu seful Statului Major al armatei ruse, Valeri…

- Trupele Flotei Nordului, ale districtelor militare Sud si Vest din Federatia Rusa, care au participat la recenta verificare a pregatirii de lupta, au revenit la bazele lor permanente, au raportat joi comandantii respectivelor districte intr-o reuniune cu seful Statului Major al armatei ruse, Valeri…

- Federația Rusa susține ca exercițiul sau militar s-a incheiat și a anuțat joi ca va retrage numarul uriaș de trupe desfașurate in apropiere de frontiera Ucrainei. Dislocarea enorma, care a cuprins zeci de nave, sute de avioane de vanatoare și mii de soldați, a fost criticata virulent de puterile occidentale,…

- Soigu a sustinut ca Ucraina incearca sa destabilizeze situatia din Donbas, unde trupele ucrainene se confrunta cu separatistii pro-rusi intr-un conflict soldat cu aproape 14.000 de morti incepand din 2014.Peste 20 de nave militare ruse au desfasurate manevre in Marea Neagra impreuna cu forte aeriene…

- Papa Francisc si-a exprimat duminica ingrijorarea in legatura cu "intensificarea activitatilor militare" in Ucraina, relateaza AFP. Rusia este acuzata ca a trimis zeci de mii de soldati in apropiere de frontiera sa cu Ucraina si in Crimeea, peninsula anexata de Moscova in 2014, iar confruntarile,…

- Moscova a avertizat marti Statele Unite ale Americii ''sa stea departe'' de Rusia si Crimeea, atentionand ca riscul de incidente este foarte ridicat, informeaza agentia de presa Interfax care il citeaza pe ministrul adjunct al afacerilor externe rus Serghei Riabkov, transmite Reuters.…