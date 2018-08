Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si Republica Centrafricana vor semna marti un acord de cooperare in domeniul militar, a anuntat ministrul rus al Apararii, Serghei Shoigu, citat de Interfax, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia nu va tolera niciun fel de dialog care porneste de o 'pozitie de forta', a declarat ministrul apararii rus Serghei Soigu intr-un interviu, duminica, la postul de televiziune Rossia-24, citat de agentia de presa RIA Novosti. Comentand o declaratie facuta de ministrul german…

- Moscova va raspunde daca Suedia si Finlanda vor fi atrase in NATO, considerand ca o astfel de extindere ar submina securitatea globala, a avertizat marti ministrul apararii rus, Serghei Soigu, citat de Reuters via Interfax.In pagina sa electronica, agentia rusa de presa Interfax transmite…

- Moscova si Washingtonul au ajuns la un acord privind organizarea unui summit intre presedintii rus si american, Vladimir Putin si Donald Trump. Anuntul a fost facut miercuri de consilierul de politica externa al Kremlinului, Iuri Usakov, relateaza agentia Reuters.

- 'Suntem pe deplin deschisi sa lucram impreuna cu Europa', a declarat Putin in cadrul unei conferinte de presa la Viena cu omologul sau austriac, Alexander Van der Bellen, subliniind ca sanctiunile economice si diplomatice ale UE impotriva tarii sale dauneaza ambelor parti.Totodata, Putin…

- Statele Unite au exprimat preocupare privind semnarea unui acord intre Israel si Rusia care prevede retragerea trupelor iraniene si militantilor miscarii siite Hezbollah din sudul Siriei, afirma surse citate de cotidianul arab Asharq Al-Awsat.