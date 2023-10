Rusia a ridicat vineri restricţiile pentru majoritatea exporturilor sale de motorină Kremlinul a declarat intr-un comunicat ca ”a ridicat restrictiile privind exportul de motorina livrata in porturile maritime prin conducte, cu conditia ca producatorul sa furnizeze cel putin 50% din motorina produsa pe piata interna”. Anuntul vine la scurt timp dupa ce Rusia a impus o interdictie pe termen nedeterminat exporturilor de motorina si benzina in majoritatea tarilor, trimitand unde de soc pe pietele globale. Restrictiile pentru exporturile de benzina raman in prezent in vigoare. Moscova a implementat initial masurile pe 21 septembrie pentru a stabiliza preturile carburantilor pe piata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

