Rusia a ridicat restricţiile aplicate exporturilor de benzină Acesta a spus ca ar putea reimpune interdictii de export, daca va fi necesar, adaugand ca stocurile de benzina au crescut la aproximativ 2 milioane de tone. ”In ultimele doua luni, cu mentinerea unor volume mari de rafinare a petrolului… s-a asigurat saturarea pietei interne si s-a creat un excedent in furnizarea de benzina. S-a luat decizia de a inceta interzicerea temporara a exportului de benzina,” a spus ministerul. Rusia, cel mai mare exportator maritim de motorina din lume, a introdus o interdictie a exporturilor de combustibili pe 21 septembrie, pentru a aborda preturile interne ridicate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

