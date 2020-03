Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii nordului arhipelagului rus Kurile erau vizati miercuri de o alerta de tsunami, dupa un cutremur de magnitudinea 7,5 care a avut loc in mare, insa serviciile ruse de urgenta au semnalat doar valuri de mica inaltime, care nu au provocat nici victime si nici pagube, relateaza Reuters.

- Datele actualizate de INFP rectifica la 6,9 grade cutremurul. Iata anuntul complet: "In ziua de 25 Martie 2020 la ora 04:49:23 (ora locala a Romaniei) s-a produs in EAST OF THE KURIL ISLANDS un cutremur puternic cu magnitudinea mb 6.9, la adancimea de 50km". Centrul national american de alerta…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,9 s-a produs joi in larg la 99 de kilometri sud-est de Insulele Kurile, aflate sub jurisdictia Rusiei, a informat Institutului de Geofizica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. Sistemul de avertizare in caz de tsunami al SUA a indicat ca in prezent…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs la 81 de kilometri vest de localitatea Adak din statul american Alaska, la o adancime de 10 kilometri, a informat joi Institutul de Geofizica al Statelor Unite (USGS), citat de Reuters. In urma seismului nu exista pericol de tsunami, a indicat…

