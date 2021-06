Stiri pe aceeasi tema

- Moscova si-a retras trupele de la frontiera cu Ucraina "doar in vorbe", pentru ca in realitate nu a retras mai mult de 10.000 de soldati mobilizati in martie-aprilie, a declarat marti presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-o intalnire cu o delegatie a Congresului SUA aflata in vizita la Kiev,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca eliberarea de catre Rusia a pasapoartelor sale rezidentilor din Donbas, estul Ucrainei, este primul pas spre anexarea regiunii, potrivit agentiilor de presa Reuters, Ukrinform si Glavkom. "Este cu siguranta primul pas, intrucat…

- Trupele Flotei Nordului, ale districtelor militare Sud si Vest din Federatia Rusa, care au participat la recenta verificare a pregatirii de lupta, au revenit la bazele lor permanente, au raportat joi comandantii respectivelor districte intr-o reuniune cu seful Statului Major al armatei ruse, Valeri…

- Soigu a sustinut ca Ucraina incearca sa destabilizeze situatia din Donbas, unde trupele ucrainene se confrunta cu separatistii pro-rusi intr-un conflict soldat cu aproape 14.000 de morti incepand din 2014.Peste 20 de nave militare ruse au desfasurate manevre in Marea Neagra impreuna cu forte aeriene…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a invitat marti pe omologul sau rus, Vladimir Putin, sa se intalneasca in zona conflictului cu separatistii prorusi din estul Ucrainei pentru a face sa scada tensiunea dintre cele doua tari, transmit agentiile internationale de presa, noteaza Agerpres.…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat vineri Kievul de ''actiuni provocatoare periculoase'' in regiunea Donbas, din estul Ucrainei, intr-o convorbire telefonica avuta cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters. Washingtonul a afirmat ca Moscova a…