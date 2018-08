Iohannis fata in fata cu Giuliani

In termeni foarte putin diplomatici, scrisoarea lui Rudolf Giuliani se traduce prin „bagati-va mintile in cap si terminati cu prostiile, ce faceti voi acolo este o mare porcarie si, in conditiile astea, sa nu va mire daca, intr-o zi, o sa intoarcem foaia”. Cand vine un asemenea avertisment de peste Ocean, tuturor li s-ar fi […] Iohannis… [citeste mai departe]