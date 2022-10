Stiri pe aceeasi tema

Razboiul din Ucraina a dus la efecte fara precedent pe piața de energie. Daca pana la inceperea razboiului, Federația Rusa folosea gazul ca arma de șantaj in anumite momente și cu diverși actori statali, acum, toata Europa va suporta facturi mai mari atat la gaz, cat și la curent.

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat marti ca "nu are rost" sa mentina nivelul actual de prezenta diplomatica a tarii in Occident, deoarece "Europa a decis sa se inchida si sa opreasca orice cooperare economica", relateaza agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de CNN.

Problemele Europei in aprovizionarea cu petrol si gaze in aceasta iarna, din cauza conflictului cu Rusia, ar putea fi exacerbate de o noua criza pe piata, in care preturile sunt deja ridicate: o criza de lichiditati care ar putea duce la o crestere si mai mare, relateaza Reuters, conform news.ro.

Consiliul UE a aprobat vineri suspendarea completa a acordului UE cu Rusia privind un regim simplificat de vize pentru ruși, taxa de viza este majorata și durata procesarii vizelor este marita.

Economia germana este pe cale sa se contracte timp de trei trimestre consecutive, incepand cu trimestrul actual, potrivit unui sondaj efectuat de Reuters in randul economistilor, in urma unei cresteri dramatice a preturilor gazelor, dupa ce Rusia a redus livrarile catre Europa, transmite Reuters.

"Criza energetica este o consecința a unei alte crize dintre Rusia și Europa", a spus liderul transnistrean, Vadim Krasnoselski. Potrivit Infotag, el a declarat acest lucru ieri, la o intalnire cu conducatorii mass-media din regiune.

Compania de stat ucraineana de energie nucleara Energoatom a acuzat hackerii cu sediul in Rusia ca au lansat marti un atac "puternic" asupra site-ului companiei timp de trei ore, dar a precizat ca atacul nu a afectat "semnificativ" operatiunile site-ului, transmite CNN.

ING se așteapta ca economia zonei euro sa scada cu 1-3% in cazul unei incetari totale a livrarilor de gaze din Rusia.