- Gigantul rus Gazprom a redus cu 27,6% exporturile de gaze in primele cinci luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, ca urmare a sanctiunilor impuse de Occident Rusiei, din cauza campaniei militare din Ucraina, si a refuzului unor clienti de a plati gazele in ruble.

- Compania rusa Gazprom a oprit exporturile de gaze catre țara vecina, Finlanda, in urma escaladarii disputei privind plata in ruble. Aceasta a fost impusa de ruși ca urmare a sancțiunilor impuse Rusiei de comunitatea internaționala din cauza razboiului din Ucraina, anunța mediafax. Fii la curent…

- Gigantul rus al gazelor naturale Gazprom anunta joi ca inceteaza sa mai foloseasca un gazoduct-cheie in tranzitul gazelor naturale catre Europa - prin Polonia -, o reactie in urma sanctiunilor impuse de catre Occident Rusiei din cauza ofensivei ruse in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi…

- In timp ce Rusia se pregatea de razboiul din Ucraina, compania de stat Gazprom a vandut gaze din Arctica in valoare de aproape 140 de miliarde de euro. Principalul producator de gaze naturale al țarii a inregistrat in 2021 o creștere de 13 ori a profiturilor. Gazprom nu a mai avut niciodata venituri…

- Presedintele Joe Biden a declarat joi ca Statele Unite nu vor lasa Moscova sa intimideze tarile europene amenintandu-le ca le vor priva de resurse energetice, dupa ce au fost oprite livrarile de gaz catre Polonia si Bulgaria, transmite AFP. ‘Nu ii vom lasa sa isi ii foloseasca rezervele de petrol sau…

- Polonia s-a pregatit in vederea posibilitatii ca Rusia sa limiteze exporturile de gaze prin diversificarea aprovizionarii si ”se va descurca”, declara viceministrul polonez de Externe, Marcin Przydacz, dupa anuntul Gazprom privind intreruperea furnizarii de gaze. De asemenea, rezervele de energie ale…

- Rusia este cel mai important furnizor de gaze al UE, iar invazia sa din Ucraina a starnit ingrijorari cu privire la posibile perturbari, care au dus preturile la niveluri record in martie. Producatorul rus de gaze Gazprom a furnizat sambata gaze naturale Europei prin Ucraina, in conformitate cu solicitarile…

- Unilever a suspendat toate importurile și exporturile produselor sale alimentare și de consum catre Rusia și, de asemenea, oprește toate investițiile in țara, potrivit CNN. Compania, care deține branduri cunoscute, precum Ben & Jerry’s și Dove, va inceta, de asemenea, cheltuielile pentru promovare media…