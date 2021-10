Rusia a raportat cel mai mare număr de cazuri Covid-19 de la debutul pandemiei Rusia a raportat luni 37.930 de noi cazuri de Covid-19 confirmate în ultimele 24 de ore, cel mai mare bilanț zilnic de la debutul pandemiei și pâna acum, relateaza Reuters.



Celula de criza a guvernului a aunțat și 1.069 de decese (fața de 1.075 cât erau raportate sâmbata).



Din cauza noului val al pandemiei și pe fondul unei campanii lente de vaccinare a populației cu serul rusesc Sputnik V, autoritațile au decis introducerea de restricții începând cu aceasta saptamâna.



Președintele Vladimir Putin a anunțat ca 30 octombrie și 7 noiembrie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

