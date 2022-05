Multe marci globale au oprit vanzarile in Rusia ca raspuns la trimiterea de catre Moscova a zeci de mii de militari in Ucraina pe 24 februarie, in timp ce sanctiunile occidentale fara precedent au limitat accesul la lanturile globale de aprovizionare deja tensionate. Guvernul anuntase in martie ca va permite sistemul ”importurilor paralele”. Mecanismul permite unei companii ruse sa cumpere marfuri de la orice companie din afara Rusiei, inclusiv din tara de origine a marfurilor, care a achizitionat anterior acele bunuri in mod legal, a declarat vineri o sursa din cadrul Ministerului rus al Comertului,…