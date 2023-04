Rusia a publicat imagini de la interogatoriul presupusei asasine a lui Vladen Tatarski: „Înțelegi pentru ce ai fost reținută?” Autoritațile ruse au publicat o inregistrare video de la interogatoriul Dariei Trepova, femeia pe care o acuza de provocarea exploziei care a dus la moartea bloggerului militar Vladen Tatarski intr-un bar din Sankt Petersburg. „- Ințelegi pentru ce ai fost reținuta?”, intreaba interogatorul. „- Ințeleg”, raspunde femeia. Russia detained Darya Trepova who is a suspect in the unexplained incident that led to the death of military correspondent Vladlen Tatarsky yesterday in St. Petersburg. She allegedly delivered the figurine which contained explosives to the cafe where Vladlen was holding a meeting…… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

