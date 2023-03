Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a propus sa gazduiasca primele Jocuri ale Organizatiei de Cooperare de la Shanghai (OCS), care include tari precum China, India, Pakistan si republici din Asia Centrala, informeaza agentia EFE, preluata de Agerpres.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat ca președintele rus Vladimir Putin ar fi putut folosi deja arme nucleare in Ucraina, pentru a pune capat razboiului, daca nu ar fi existat India și China. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Mai multi migranti din Etiopia, India, Maroc si Pakistan au fost prinsi de politistii de frontiera aradeni ca se ascundeau in trei TIR-uri incarcate cu marfuri care urmau sa iasa din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, potrivit Agerpres.In doua autotrenuri conduse de romani, care transportau…

- Austria a starnit controverse dupa ce a eliberat vize pentru o serie de politicieni rusi sanctionati, pentru ca acestia sa poata participa la o viitoare reuniune a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE). Ministrul austriac de externe, Alexander Schallenberg, a explicat intr-un…

- Federația Rusa s-a clasat pe locul al V-lea pe lista celor mai puternice și influente țari asiatice, dupa SUA, China, Japonia și India - arata datele, publicate astazi de una dintre organizațiile de studii analitice și politologice cele mai influente din Australia - Institutul Lowy, realteaza TASS,…

- India l-a invitat pe ministrul de externe al Pakistanului la o reuniune a Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OSC) pe care o gazduieste in luna mai, au relatat media indiene miercuri, semnaland un posibil dezghet al relatiilor intre cei doi rivali cu arme nucleare, relateaza Reuters, potrivit…

- In anul 2022, la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrari au fost inregistrate 12.368 cereri de azil, cele mai multe au fost depuse de cetatenii din Ucraina – 4.398, India 1.486, Bangladesh 1.364, Siria 1.313 si Pakistan 803, anunta institutia intr-un comunicat, potrivit news.ro. Fii…

- India va deveni cea mai populata tara din lume in 2023, in conditiile in care China trece acum printr-o criza demografica. „Coronita” in sine nu are cine stie ce valoare, dar este un semnal al lucrurilor care conteaza, scrie „The Economist” intr-un articol intitulat „Un elefant mai gras, un dragon…