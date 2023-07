Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria l-a primit miercuri pe ministrul rus al Sanatatii, intr-o vizita rara a unui membru al cabinetului rus intr-un stat membru al UE si NATO, Budapesta afirmand ca doreste sa mentina deschise canalele de comunicare cu Moscova, relateaza Reuters.

- Ucraina acuza Moscova ca pregatește "o provocare" pe teritoriul centralei nucleare de la Zaporojie, ocupata de forțele ruse. In egala masura, Rusia susține ca Kievul pregatește "un atac" asupra centralei, transmite AFP.

- Ucraina a repatriat din Ungaria 3 soldati dintr-un grup de 11 soldati ucraineni de etnie maghiara luati prizonieri de razboi de Rusia si pe care aceasta i-a transferat Budapestei, provocand iritarea Kievului, relateaza marti agentia Reuters.

- Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) a avertizat sambata asupra riscului unui „accident nuclear grav” la centrala nucleara din Zaporojie, ocupata de soldații lui Putin in Ucraina, in plina evacuare a unui oraș din apropiere, unde locuiesc majoritatea angajaților, și asupra situației…

- „Exista o misiune in desfașurare acum, dar nu este inca publica. Cand va fi publica, o voi dezvalui", a declarat duminica seara Papa Francisc, in timpul zborului spre casa dupa vizita de trei zile in Ungaria, relateaza Reuters.„Cred ca pacea se face intotdeauna prin deschiderea canalelor de comunicare.…

- Vaticanul este implicat intr-o misiune de pace, care are ca scop incheierea conflictului dintre Rusia si Ucraina, a declarat, duminica, Papa Francisc, potrivit Reuters. “Sunt dispus sa fac tot ce trebuie facut. O misiune este in curs acum, dar inca nu este publica. Cand va fi cazul, o voi dezvalui”,…

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a anuntat marti, in timpul unei vizite oficiale la Moscova, un acord al Ungariei cu compania rusa Rosatom pentru revizuirea contractului de extindere a centralei nucleare de la Paks, precum si o intelegere cu Gazprom asupra unei suplimentari a volumului de…