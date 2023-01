Rusia a produs primele încărcături nucleare pentru super-torpilele Poseidon Rusia a produs primele incarcaturi nucleare pentru super-torpilele Poseidon cu care va fi dotat submarinul atomic Belgorod, a transmis agentia de presa rusa TASS. „Primele incarcaturi de munitie Poseidon au fost fabricate, iar submarinul Belgorod le va primi in viitorul apropiat”, a afirmat o sursa militara a carei identitate nu a fost dezvaluita de TASS, […] The post Rusia a produs primele incarcaturi nucleare pentru super-torpilele Poseidon appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

