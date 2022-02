Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat, in aceasta noapte, ca, in coordonare cu Franta, Germania, Italia, Marea Britanie, Canada si Statele Unite, va propune excluderea unui anumit numar de banci ruse din sistemul de tranzactii interbancare SWIFT.

- „Oprirea SWIFT ar avea efecte masive si asupra transferurilor de plati in Germania si pentru firmele germane”, a explicat vineri, 25 februarie, purtatorul de cuvant al Guvernului de la Berlin, Steffen Hebestreit.Guvernul german si-a argumentat refuzul de a exclude Rusia din sistemul interbancar de comunicatii…

- Presedintele ceh Milos Zeman, care in trecut a promovat relatii calduroase cu Moscova, a afirmat joi ca atacul Rusiei contra Ucrainei reprezinta „o infractiune impotriva pacii” si a cerut impunerea de sanctiuni dure, inclusiv restrictionarea accesului la SWIFT (sistemul de plati bancare internationale),…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat in Parlament ca bancile din Rusia vor fi excluse din sistemul financiar al Londrei, ca parte a sanctiunilor suplimentare, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, informeaza Digi24 . „Aceste competente ne vor permite sa excludem total bancile rusesti din sistemul financiar…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca Rusia nu va mai livra petrol și gaze in Europa daca va fi deconectata de la sistemul internațional de plați SWIFT. Guvernul din Statele Unite a discutat despre deconectare doar in cazul in care Ucraina va fi invadata.

- Uniunea Europeana are pregatite sancțiuni pe scara larga in cazul in care Rusia ataca Ucraina. Diplomații țarilor europene au negociat, in acord cu Statele Unite și Marea Britanie, un pachet care prevede sancțiuni economice majore, in cazul in care Vladimir Putin se decide sa

- Printre o serie de posibile sanctiuni occidentale impotriva guvernului presedintelui Vladimir Putin, Germania ar putea bloca autorizarea conductei Nord Stream 2, daca Rusia va invada Ucraina. Dar masura ar risca sa exacerbeze o criza a aprovizionarii cu gaze in Europa, care a determinat cresterea preturilor…