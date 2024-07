Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a precizat ca Putin a transmis condoleante presedintelui interimar Mohammad Mokhber si intregului popor iranian in legatura cu moartea lui Raisi in accidentul de elicopter, elogiindu-l pe Raisi ca pe un "partener de incredere care a adus o contributie personala inestimabila" in dezvoltarea…

- Republica Moldova și Uniunea Europeana (UE) intenționeaza sa semneze saptamana viitoare un acord de securitate menit sporirii cooperarii la „niveluri fara precedent” in domenii precum apararea, combaterea amenințarilor cibernetice și dejucarea interferențelor externe, relateaza Financial Times, care…

- Ucraina a declarat luni ca a zadarnicit o operatiune rusa prin care urmau sa fie declansate atacuri in serie cu bomba la supermarketuri si in apropierea unei cafenele din capitala Kiev, precum si la o intreprindere militara din orasul Liov, situat in vestul tarii, relateaza Reuters, citata de News.ro.Doi…

- Presedintele francez Emmanuel Macron declara joi in The Economist ca o trimitere de trupe la sol in Ucraina nu este exclusa, daca Moscova ”va strapunge liniile frontului”, iar Kievul cere acest lucru, relateaza AFP, informeaza News.ro.

- Razboi in Ucraina, ziua 791. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca 16 copii ucraineni care au fost "transferati fortat in Rusia" au putut "sa-si regaseasca familiile", Rusia anuntand anterior un schimb intre Moscova si Kiev in care a evo

- Rusia a anuntat miercuri un acord cu Ucraina pentru schimbul a 48 de copii stramutati de razboi, la finalul unei prime intalniri intre responsabili rusi si ucraineni pe acest subiect care a avut loc in Qatar, tara ce mediaza intre Kiev si Moscova in acest dosar delicat.

- Centrala nucleara din sudul Ucrainei, ocupata din martie 2022 de Rusia, a suferit o serie de atacuri cu drone incepand cu 7 aprilie, Moscova si Kievul invinuindu-se reciproc, scrie AFP, citata de Agerpres."Aceste atacuri necugetate", primele din noiembrie 2022 care vizeaza direct cea mai mare centrala…

- China sprijina efortul de razboi al Rusiei in Ucraina, ajutand Moscova in cea mai mare consolidare militara de dupa epoca sovietica, furnizand tehnologie pentru drone și rachete, imagini din satelit și mașini-unelte, au declarat inalți oficiali americani, citați de Reuters. Cu toate acestea, Ambasada…