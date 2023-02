Rusia a pierdut probabil jumătate din tancurile sale grele în Ucraina (oficial al Pentagonului) Jumatate din tancurile grele ale Rusiei au fost probabil distruse sau capturate de Ucraina, a declarat vineri un oficial al Pentagonului, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Siria primește ajutor: 37 de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEprimește ajutor: 37 de…

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit miercuri la o rafinarie de petrol din regiunea Rostov in sudul Rusiei, in apropierea frontierei cu Ucraina, fiind ulterior stins, a informat presa de stat, citand Ministerul Situatiilor de Urgenta, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, susține ca rușii și ucrainenii negociasera un acord de pace, in martie 2022, dar țarile din Occident s-au opus și au indemnat Ucraina sa lupte in continuare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cladirea unei biserici, situate in centrul orașului Kiev, ar putea fi „dezmembrata", a anunțat ministrul Culturii din Ucraina. Este vorba despre o biserica afiliata Rusiei, potrivit Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Kevin Kuhnert, secretarul general al Partidului Social-Democrat german (SPD), a afirmat marti ca inca nu este momentul potrivit pentru negocieri intre Ucraina si Rusia, contrazicandu-l pe un coleg de partid, in timp de Administratia de la Moscova acuza SUA si NATO ca vor distrugerea Rusiei, informeaza…

- Intensificarea atacurilor cu rachete ale Rusiei in Ucraina are rolul, partial, sa epuizeze capacitatea de aparare antiaeriana a Kievului si sa obtina in sfarsit dominatia cerului deasupra acestei tarii, a declarat sambata un inalt oficial al Pentagonului, transmite Reuters, relateaza News.ro.…

- Creșterea numarului de atacuri cu rachete ale Rusiei in Ucraina este parțial menita sa epuizeze resursele ucrainene de aparare antiaeriana, Moscova sperand astfel ca va permite forțelor sale sa domine spațiul aerian al țarii, a declarat sambata un inalt oficial al Pentagonului, relateaza Reuters,…

- PIB-ul Rusiei a scazut cu 4% in trimestrul al treilea, marcand al doilea trimestru consecutiv de contractie economica si dand o lovitura masiva presedintelui Vladimir Putin si capacitatii sale de a finanta operatiunea sa militara in Ucraina, transmite Daily Express. Fii la curent cu cele mai…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si liderul chinez Xi Jinping si-au dat mana in timp ce incepeau discutiile in marja summitului G20, care se asteapta sa exercite presiuni asupra Rusiei in legatura cu invazia sa in Ucraina si sa abordeze consecintele globale ale razboiului, transmite France24.…