Rusia a acuzat duminica Ucraina ca planuieste sa insceneze un incident nuclear pe teritoriul sau pentru a arunca vina asupra Moscovei inaintea unei reuniuni importante a ONU, dar nu a furnizat dovezi pentru a sustine aceasta teza, relateaza Reuters, conform news.ro.

- Razboi in Ucraina, ziua 340. Ministerul rus al Apararii a acuzat forțele ucrainene de atacarea unui spital din regiunea Lugansk, in urma careia 14 oameni ar fi murit și 24 ar fi fost raniți, transmite Reuters.

Autoritațile britanice anunța ca militarii ruși efectueaza „atacuri de tatonare" in apropierea orașelor ucrainene, potrivit Sky News. Astfel de atacuri s-ar fi produs in apropierea a doua orașe ucrainene, a anunțat Ministerul britanic al Apararii, scrie Mediafax.

- Pe langa reformele administrative, Ministerul rus al Apararii a declarat ca va consolida capacitațile de lupta ale forțelor sale navale, aerospațiale și de rachete strategice, relateaza HotNews.ro.„Numai prin consolidarea structurilor cheie ale forțelor armate este posibila garantarea securitații militare…

- Ministerul rus al apararii a declarat duminica ca a ucis peste 600 de militari ucraineni intr-un atac masiv cu rachete asupra cladirilor din estul Ucrainei care adapostesc temporar forțele ucrainene. Ministerul rus al apararii a declarat ca atacul asupra cladirilor din Kramatorsk a fost o razbunare…

- Evgheni Prigojin, finanțatorul grupului de mercenari Wagner, care activeaza in razboiul din Ucraina de partea Rusiei, cere ca averile oligarhilor sa fie naționalizate pentru a susține efortul de razboi al Kremlinului, arata o analiza a understandingwar.org . Prigojin a cerut acest lucru la inmormantarea…

- Rusia a insistat vineri, 9 decembrie, ca depinde de președintele Volodimir Zelenski sa puna capat razboiului din Ucraina, relateaza Sky News . Aceasta declarație vine in contextul in care Vladimir Putin a promis ca va merge mai departe cu conflictul , in ciuda criticilor puternice și raspandite in…