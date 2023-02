Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene mențin apararea de-a lungul liniei frontului din Donețk, inclusiv a orașului asediat Bakhmut, cele mai aprige batalii fiind purtate pentru orașele Vuhledar și Maryinka, a declarat Valeriy Zaluzhnyi, comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, citat de Reuters, anunța Mediafax.…

- Cea mai mare corporație rusa, monopolul energetic Gazprom Nafta, iși creeaza propria companie militara privata, anunța serviciile de informații ale armetei ucrainene, menționand ca ordinul in acest sens a fost deja semnat de șeful guvernului rus, Mihail Mișustin, relateaza Adevarul.ro . Potrivit documentului,…

- Serghei Soigu, Ministrul rus al Apararii, a spus, marți, ca livrarile de arme ucrainenilor de catre Occident, aduce NATO direct in conflict și a avertizat, inca o data, cu o escaladare „imprevizibila” „SUA si aliatii sai incearca sa prelungeasca conflictul cat mai mult posibil”, a declarat ministrul…

- „SUA si aliatii sai incearca sa prelungeasca conflictul cat mai mult posibil. Pentru a face acest lucru, ei au inceput sa furnizeze arme ofensive grele, indemnand in mod deschis Ucraina sa puna stapanire pe teritoriile noastre. De fapt, astfel de pasi antreneaza tarile NATO in conflict si ar putea duce…

- Legea martiala din Ucraina, impusa din cauza invaziei ruse, a fost extinsa de Parlamentul de la Kiev pentru alte 90 de zile, informeaza marti, 7 februarie, DPA și Agerpres . Astfel, potrivit mass-media ucrainene, 348 de parlamentari au votat astazi in favoarea celei de-a cincea extinderi, mult peste…

- Armata ucraineana a declarat joi ca desfasoara contraatacuri in Soledar, orasul din estul tarii care a fost subiectul unui bombardament intens al Rusiei, potrivit CNN. „Dupa mai multe zile de retragere, am facut chiar un mic avans", a declarat Brigada 46 aeromobila a Ucrainei pe Telegram. „Gara este…

- Bloggerii militari ruși au postat luni mesaje pline de furie dupa ce au aparut informații privind moartea a sute de soldați ruși dupa lovituri cu HIMARS efectuate asupra unui internat al unei foste școli profesionale din Makiivka, un oraș ocupat de langa Donețk, capitala regiunii cu același nume. Daniil…

- Compania militara privata Patriot (PMC) a ministrului rus al Apararii, Serghei Soigu, care concureaza cu grupul paramilitar Wagner, al lui Evgheni Prigojin, a fost vazuta in apropiere de Vuhledar, in regiunea Donetk, relateaza Ukrainska Pravda. „In special, in zona Stepne de pe frontul Vuhledar, am…