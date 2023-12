Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 315.000 de ruși au fost uciși ori raniți pana acum in razboiul din Ucraina, conform unui raport declasificat al serviciilor secrete americane. Cifra reprezinta, practic, 80% din totalul militarilor pe care Rusia ii avea la inceputul invaziei din Ucraina, au declarat marți pentru Reuters…

- ”Furtuna secolului”, cu rafale violente de vant si valuri uriase, care afecteaza de duminica Rusia si Ucraina, unde a lasat mii de localitati fara curent, s-a soldat in Ucraina cu zece morti si 23 de raniti, potrivit unui nou bilant anuntat marti de catre ministrul de Interne Igor Klimenko, relateaza…

- Lupte dramatice de tranșee continua pe frontul din Ucraina. Cineastul Oleg Sentsov, fost deținut politic in Rusia, iar acum comandant al unui pluton ucrainean, a filmat o batalie purtata de camarazii sai la Avdiivka.

- Un grup civic ucrainean a declarat ca, pe baza unor surse deschise, pana in prezent s-a confirmat decesul unui numar de aproape 25.000 de soldati ucraineni de la inceperea invaziei ruse in februarie 2022, bilantul total depasind 30.000, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Ucraina a acuzat miercuri Rusia ca a lovit cu o racheta o nava comerciala civila care intra intr-un port ucrainean in regiunea Odesa, ucigand pilotul navei si ranind trei membri ai echipajului navei si un angajat portuar, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Ucraina a acuzat, miercuri, Rusia ca a lovit cu o racheta o nava comerciala civila care intra intr-un port ucrainean in regiunea Odesa, ucigand pilotul portului si ranind trei membri ai echipajului navei si un angajat portuar, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.

- Rusia a angajat probabil parți din cel puțin opt brigazi in luptele pentru capturarea orașului Avdiivka, iar forțele care opereaza acolo au suferit probabil unele dintre cele mai mari rate de pierderi ale Rusiei din 2023, a raportat Ministerul britanic al Apararii la 28 octombrie.

- Rusia ar putea folosi mine marine pentru a viza transportul maritim civil in Marea Neagra, inclusiv prin amplasarea lor in apropierea porturilor ucrainene, a declarat miercuri guvernul britanic, citand serviciile de informații, potrivit Reuters. Rusia a renunțat in iulie la un acord care permitea Ucrainei…