Rusia a organizat marţi exerciţii cu muniţie reală, trupe şi tancuri în apropierea graniţei cu Ucraina Rusia a organizat marti exercitii cu munitie reala, trupe si tancuri în apropierea granitei cu Ucraina, în timp ce si-a exprimat asteptari defavorabile privind perspectivele discutiilor cu Statele Unite, despre care Washingtonul spera ca vor elimina posibila amenintare a unei invazii a Ucraina, relateaza News.ro citând Reuters.



La o zi dupa ce partea americana a cerut Rusiei la discutiile de la Geneva sa îi retraga pe cei aproximativ 100.000 de soldati din apropierea granitei, Ministerul rus al Apararii a declarat ca aproximativ 3.000 de militari au început… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

