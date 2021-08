Idrak Mirzalizade, un barbat de origine azera, care detine un pasaport belarus, va fi expluzat din Rusia dupa ce, in discursul sau „a folosit expresii care incita la ura si dusmanie fata de persoanele de nationalitate rusa”. El a spus, in aceasta primavara, intr-o emisiune de pe YouTube o poveste despre non-slavi care se confrunta cu discriminare atunci cand incearca sa inchirieze apartamente in Moscova.