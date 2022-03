Situația din interiorul granițelor ucrainene, la peste doua saptamani de la izbucnirea razboiului, dar și sancțiunile impuse Rusiei, de la nivelul țarilor occidentale, ca urmare a invaziei asupra Ucrainei continua sa fie in atenția mapamondului. In tot acest context marcat de tensiune, s-a aflat ca Rusia a oprit, in dimineața zilei de marți, furnizarea de […] The post Rusia a oprit gazul catre vestul Europei, prin conducta Yamal first appeared on Ziarul National .