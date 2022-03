Rusia a oprit gazul către Europa, prin conducta Yamal Rusia a oprit marți furnizarea de gaze naturale catre Europa prin conducta Yamal. Gazul, care se indrepta spre est, spre Polonia, din Germania și-a schimbat direcția fluxului. Conducta este una dintre rutele majore de furnizare a gazului rusesc catre Europa. In urma cu o saptamana, Rusia amenința cu intreruperea aprovizionarii cu gaze naturale catre Germania și avertiza ca prețul țițeiului va ajunge astfel la peste 300 de dolari, din cauza sancțiunilor din partea țarilor occidentale. Vestea a fost transmisa de agenția internaționala de presa Reuters , pe baza monitorizarii datelor de la granița… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a oprit marți dimineața furnizarea de gaze naturale catre Europa prin conducta Yamal, potrivit datelor provenite de la autoritațile germane din domeniu, citate de Reuters. Nu este clar daca este vorba despre o decizie permanenta a Moscovei in acest sens. Intre timp, furnizarea a fost reluata pe…

- Rusia a oprit marti dimineata furnizarea de gaze naturale catre Europa prin conducta Yamal, potrivit datelor provenite de la autoritatile germane din domeniu. Nu este clar daca este vorba despre o decizie permanenta a Moscovei in acest sens. Intre timp, furnizarea a fost reluata pe o sectiune catre…

- Furnizarea de gaze catre vestul Europei prin conducta Yamal a fost oprita de catre Federația Rusa, marți, 15 martie, potrivit datelor operatorului german de conducte Gascade, insa nu este clar daca este vorba despre o decizie permanenta a Moscovei in acest sens, scrie Reuters. Fluxurile de gaz rusesc…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30-, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…

- Exporturile de gaze naturale ale Gazprom catre clientii din afara fostei Uniuni Sovietice au crescut anul trecut cu 5,8 miliarde metri cubi (bcm), la 185,1 bcm, in timp ce livrarile spre Europa si-au ratat probabil obiectivul, informeaza Reuters. Exporturile de 185,1 bcm sunt sub nivelul din 2020 si…

- Rusia susține ca noua conducta va stabiliza prețul gazelor in Europa, care ar avea astfel energia asigurata. Este vorba de gazoductul care va lega Rusia de Germania, denumit Nord Stream 2. Chiar președintele Putin a declarat ca Nord Stream 2 va stabiliza prețul gazului. Șeful statului a expus aceasta…