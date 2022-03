Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi ca Rusia nu a atacat Ucraina și ca nu va ataca alte țari, vorbind dupa negocierile de pace cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba și despre posibilitatea unui razboi nuclear, relateaza Interfax și Reuters. El a fost intrebat daca Rusia intenționeaza…

- Rusia a amenințat direct, pentru prima data de la invadarea Ucrainei, ca va sista livrarile de gaze spre Europa prin conducta Nord Stream-1. A facut-o prin gura vicepremierului rus, Alexandr Novak, la televiziunea de stat. Avertismentul Moscovei vine cu puțin timp înainte ca liderii europeni…

- Rusia taie gazele spre vestul Europei, pe termen nelimitat, ca reactie la sanctiunile Occidentului. Decizia vine și in contextul in care proiectul Nord Stream 2 a fost sistat. Conducta rusa Yamal-Europa oprește toate livrarile de gaz catre vest. Fluxul din Rusia catre Germania a fost acum suspendat…

- Rusia a hotarat sa opreasca transportul de gaz prin conducta Yamal-Europa catre doua țari. Invazia Ucrainei și tensiunile din Occident din cauza conflictelor violente ale armatei ruse au facut ca aprovizionarea cu energie sa fie și ea in centrul atenției in ultima vreme. Care este recomandarea unui…

- Fluxul de gaze rusești spre vest al conductei Yamal-Europa, din Polonia spre Germania, s-a oprit joi, potrivit datelor operatorului gazoductului, Gascade, în timp ce solicitari exista în continuare pentru aprovizionarea în ambele direcții, scrie Reuters cu referire la bani.md.…

- Fluxul de gaze rusești spre vest al conductei Yamal-Europa, din Polonia spre Germania, s-a oprit joi, potrivit datelor operatorului gazoductului, Gascade, in timp ce solicitari exista in continuare pentru aprovizionarea in ambele direcții, scrie Reuters.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni, dupa ce presedintele american Joe Biden a acceptat sa discute cu presedintele rus Vladimir Putin despre Ucraina in cadrul unui summit, transmite Bloomberg. Luni, la Bursa de la Amsterdam, cotatiile futures la gaze cu livrare in luna urmatoare,…

- Dislocarea de noi efective militare americane in Europa de Est duce la escaladarea tensiunilor in regiune, a comunicat Kremlinul, dupa ce Washingtonul a anuntat ca va trimite inca 3000 de militari in Polonia si Romania, transmite Agentia Reuters, potrivit Agerpres. „Face constant apel la partenerii…