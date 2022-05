Compania publica finlandeza a declarat vineri ca a fost informata de furnizorul sau Gazprom despre intreruperea livrarilor, dupa refuzul sau de a plati in ruble, relateaza lefigaro.fr. „Livrarile de gaze naturale catre Finlanda in baza contractului de furnizare al lui Gasum au fost intrerupte”, a anuntat. sambata, compania de energie de stat a Finlandei Gasum, […] The post Rusia a oprit exporturile de gaz catre Finlanda appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .