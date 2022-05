Rusia a oprit exportul de energie electrică pentru Finlanda Așa cum era de așteptat, Rusia a sistat vineri noaptea exportul de energie electrica pentru Finlanda, a anuntat sambata operatorul retelei nationale finlandeze, conform AFP. De altfel, inca de vineri, RAO Nordic, compania rusa care opereaza livrarea de energie catre Finlanda, comunicase intentia de a intrerupe furnizarea la miezul noptii, pe motiv ca ar exista restante la plata. Decizia a fost luata in contextul in care Finlanda urmeaza sa isi anunte probabil oficial candidatura la NATO, lucru care deranjeaza Moscova. The post Rusia a oprit exportul de energie electrica pentru Finlanda appeared… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

