Rusia a ocupat 20 la sută din teritoriul Ucrainei Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski trage un semnal de alarma, intr-un discurs in Parlamentul din Luxemburg, si informeaza Occidentul ca armata rusa a cucerit 20% din teritoriul Ucrainei, care se afla sub autoritate straina, in timp ce confruntari armate fac ravagii in Donbas, mai ales la Sievierodonetk, relateaza AFP. Forțele rusești ocupa in prezent aproximativ 20% […] The post Rusia a ocupat 20 la suta din teritoriul Ucrainei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un discurs adresat, joi, parlamentarilor din Luxemburg, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat un procent din care reiese cat anume din suprafața teritoriala a Ucrainei a ajuns sub control rusesc. Rusia ocupa in prezent aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, a susținut, joi, președintele…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski trage un semnal de alarma si informeaza Occidentul ca armata rusa a cucerit 20- din teritoriul Ucrainei, care se afla sub autoritate straina, in timp ce confruntari armate fac ravagii in Donbas, mai ales la Sievierodonetk, relateaza AFP. "Trebuie sa ne apararm…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, vineri, ca aproape jumatate din exporturile de cereale ale Ucrainei sunt in prezent blocate, deoarece Rusia continua sa blocheze principalele rute de export ale țarii prin Marea Neagra și Marea Azov, calificand situația drept o potențiala „catastrofa”…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski a precizat miercuri, in marja Forumului Economic Mondial de la Davos, ca exista o lipsa de ”unitate” a tarilor occidentale in fata razboiului declansat de Rusia in Ucraina cu peste trei luni in urma, transmit AFP si DPA, citate de Agerpres. ”Intrebarea mea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, duminica seara, intr-un discurs, ca “operatiunea speciala” a armatei ruse este “in faliment” si ca Rusia va recunoaste realitatea. “Ne pregatim pentru noi tentative ale Rusiei de atacuri in Donbas, de intensificare a miscarilor sale in sudul Ucrainei.…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat, luni, inceputul ofensivei ruse impotriva estului Ucrainei, aflat in parte in mainile separatistilor pro-rusi si unde luptele sangeroase s-au intensificat. “In estul si sudul tarii noastre, ocupantii incearca sa atace intr-un mod mai dur decat inainte.…

- In cea de-a 47-a zi a razboiului, airenele antiaeriene au rasunat in aproape toate zonele Ucrainei. Serviciul militar de informații al Marii Britanii a avertizat ca forțele ruse se regrupeaza pentru un asalt in est. La randul lui, Volodimir Zelenski le cere ucrainenilor sa se pregateasca pentru atacuri…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat, vineri, ca ii va transmite omologului sau rus Vladimir Putin in cadrul convorbirii telefonice pe care o vor purta in cursul zilei, ca impreuna cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, trebuie sa faca un pas pentru a aborda problemele legate de…