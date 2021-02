Stiri pe aceeasi tema

- Europa ar putea oferi capacitati de productie pentru vaccinul rusesc impotriva COVID-19 Sputnik V, a declarat miercuri ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, relateaza dpa. Partea rusa a solicitat un astfel de sprijin, iar ideea este luata in considerare in Germania si in Europa, a spus…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi vaccinat cu Sputnik V impotriva coronavirusului, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de un post de televiziune rus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. ''El a afirmat ca va fi vaccinat, a luat aceasta decizie si asteapta…

- Rusia se apropie de finalizarea studiilor clinice asupra unui vaccin COVID-19 destinat animalelor domestice si nurcilor. Conform autoritatii sanitar-veterinare din Rusia, estimeaza ca procesul de obtinere a avizelor legale va incepe in februarie, transmite agenția Reuters . Centrul Federal pentru Sanatatea…

- Vaccinul rusesc Sputnik V a demonstrat o eficienta de peste 95% la 42 de zile dupa administrarea primei doze si va costa mai putin de 10 dolari, au anuntat marti Centrul de cercetare Gamaleia din Moscova si Fondul de Investitii Directe din Rusia (FIDR) intr-un comunicat comun, citat

- Vaccinul rusesc Sputnik V a demonstrat o eficienta de peste 95% la 42 de zile dupa administrarea primei doze, au anuntat marti Centrul de cercetare Gamaleia din Moscova si Fondul de Investitii Directe din Rusia (FIDR).

- Vaccinul rusesc anti-Covid-19 Sputnik V va costa mai puțin de 20 de dolari de persoana la nivel internațional, iar Kremlinul intenționeaza sa produca peste un miliard de doze in țara și in strainatate anul viitor, potrivit informațiilor oficiale prezentate de Reuters.

- Este vorba despre rezultate premilinare obtinute asupra a 42 de voluntari, la 42 de zile dupa injectarea primei doze, au anuntat intr-un comunicat Gamaleia, Ministerul rus al Sanatatii si Fondul suvern rus, implicate in dezvoltarea acestui vaccin. Aceste institutii nu precizeaza insa numarul de cazuri…

- ”Exista vaccinuri rusesti, ele sunt eficiente si sigure. Problema care ramane este a producerii lor in masa”, a declarat Vladimir Putin intr-un summit online al statelor membre ale Grupului BRICS, alcatuit din Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud. ”Este important, aici, sa ne unim eforturile…