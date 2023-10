Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat mai multe rachete asupra orasului-port Odesa din sudul Ucrainei, vineri seara, lovind o cladire rezidentiala si un depozit de cereale, informeaza sambata media ucrainene, preluate de dpa. Patru persoane au fost ranite, potrivit autoritatilor locale. Potrivit media ucrainene, fortele militare…

- Rusia a anuntat ca a distrus joi o drona ucraineana, care nu a facut nicio victima, in regiunea Moscova. Peste 40 de zboruri au fost amanate joi dimineata pe aeroporturile Vnukovo si Domodedovo.

- Apararea antiaeriana rusa a doborat o drona care se apropia de Moscova in noaptea trecuta, a declarat primarul capitalei, Serghei Sobianin, in aceasta dimineata. “In aceasta noapte, fortele de aparare aeriana au distrus o drona care se apropia dinspre districtul Istrinskii”, a scris Sobianin pe Telegram.…

- Rusia a anuntat luni ca a doborat o drona in regiunea Kaluga, la mai putin de 200 km sud-vest de Moscova, pe fondul cresterii numarului de astfel de atacuri vizand capitala rusa, informeaza France Presse."O drona a fost doborata de sistemul de aparare aeriana in raionul Ferzikovski" in timpul noptii,…

- Rusia a atacat miercuri dimineața portul Izmail de pe Dunare, la 15 kilometri de Tulcea. Un atac cu drone explozive rusesti a lovit infrastructura portuara si a provocat incendii in regiunea Odesa, in sudul Ucrainei. De asemenea, capitala Kiev a fost vizata de un atac masiv cu drone, dar toate au fost…

- Ucraina nu are aparare antiaeriana pentru a-și proteja infrastructura de export de cereale de atacurile rusești, deoarece Moscova a blocat “practic fiecare port” din țara, a declarat pentru Reuters un purtator de cuvant al armatei, scrie La Libre Belgique. Moscova si-a intensificat atacurile asupra…

- "NATO si aliatii intensifica supravegherea si recunoasterea in regiunea Marii Negre, inclusiv cu avioane de patrulare maritima si drone", informeaza un comunicat al Aliantei Nord-Atlantice.Anuntul a fost facut dupa o reuniune a Consiliului NATO-Ucraina, organismul infiintat la inceputul acestei luni…