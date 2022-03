Stiri pe aceeasi tema

- Ajungerea unor rachete rusesti pe teritoriul NATO nu este imposibila, dar este foarte improbabila, a declarat luni ministrul britanic al sanatatii, Sajid Javid, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Oficialul britanic a precizat ca Alianta nord-atlantica va reactiona daca se intampla acest lucru. „Nu…

- Cel putin noua persoane au murit si 57 au fost ranite in atacul aerian de duminica al fortelor ruse asupra bazei militare occidentale de la Iavoriv, in vestul Ucrainei, in apropiere de granita cu Polonia, a anuntat guvernatorul regiunii Lvov, potrivit Reuters. Potrivit guvernatorului, Rusia a lansat…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat angajatii companiilor ucrainene din domeniul apararii cu privire la viitoare atacuri care vor fi efectuate cu arme de inalta precizie, a declarat. duminica. purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii, Igor Konasenkov, transmit EFE si DPA. Fortele armate ruse…

- Rusia a bombardat si a avariat baza aeriana a armatei ucrainene de la Starokosteantiniv, cu arme cu raza lunga de actiune de mare precizie, a anuntat duminica Ministerul Apararii rus, relateaza Reuters. „Fortele armate ale Rusiei continua sa loveasca infrastructura militara a Ucrainei”, a declarat purtatorul…

- Rusia a bombardat 33 de situri civile in ultimele 24 de ore, de la declansarea invaziei asupra Ucrainei, a anuntat vineri Ministerul de Interne de la Kiev, in timp ce trupele ruse avanseaza spre capitala, potrivit agentiei de presa Interfax, citata de DPA. „Rusii spun ca nu lovesc obiective civile.…

- Armata rusa se retrage de la granița Ucrainei în urma încheierii exercițiilor militare. Unitațile din Districtul Militar de Sud și Districtul Militar de Vest au început procesul de încarcare a tehnicii militare. Acest lucru se precizeaza în declarația reprezentantului…

- Rusia trimite doua sisteme de rachete sol-aer S-400 in Belarus pentru a participa luna viitoare la exerciții militare in aceasta țara, a anunțat vineri agenția de presa Interfax, intr-un moment de tensiuni acute cu Occidentul din cauza Ucrainei vecine, conform Reuters, scrie Mediafax. Forțele…

