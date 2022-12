Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat, luni, un nou baraj de rachete asupra Ucrainei, ceea ce a determinat populația sa se indrepte spre adaposturile din intreaga țara, in timp ce apararea aeriana a intrat in acțiune. Sirenele de raid aerian au rasunat in capitala Kiev și in intreaga țara, in ceea ce oficialii ucraineni au…

- Rusia sufera de o "penurie semnificativa" de munitie de artilerie - un lucru care i-ar putea limita operatiunile in Ucraina pe viitor, declara miercuri secretarul american al Apararii Lloyd Austin, care estimeaza ca rusii se confrunta cu dificultati "logistice" si de "stocuri de munitie", relateaza…

- Rusia a lansat miercuri un nou raid cu rachete asupra Ucrainei, lovind cel putin o infrastructura critica in capitala Kiev, unde au fost auzite explozii catre periferie, relateaza Reuters si AFP. Sirenele antiaeriene au fost declansate in toata Ucraina si sistemele de aparare antiaeriana au intrat in…

- Rusia a lansat aproximativ 4.700 de rachete asupra Ucrainei de la inceputul razboiului și pana acum, potrivit presedintelui Volodimir Zelenski. Dupa cele mai recente atacuri, peste 20 de milioane de oameni au ramas temporar fara electricitate, potrivit dpa și Agerpres . ”Sute de orase ale noastre au…

- Alimentarea cu apa si curent electric a fost ”restabilita” in intreaga capitala Kiev, la o zi dupa un val de atacuri cu rachete lansat de Rusia, care a provocat intreruperi masive, a indicat marti primarul capitalei ucrainene, Vitali Kliciko, citat de AFP și Agerpres . Alimentarea cu apa si electricitate…

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Un milion de gospodarii ucrainene au ramas fara curent dupa atacurile rusești. Ucraina lupta insa si pe intuneric si pe lumina, iar rusii s-az vazut obligati sa se retraga din Herson, ba chiar si dintr-un prim oras rusesc de g

- Razboi in Ucraina, ziua 242. Rachete rusești au lovit sambata instalații energetice și de alta natura din Ucraina, provocand pene de curent in diferite regiuni, a anunțat Kievul, in timp ce autoritațile ruse de ocupație din orașul Herson au cerut civililor sa se evacueze. Forțele aeriene ucrainene au…

- Forțele Armate ale Ucrainei au tras 18 rachete din sistemele HIMARS MLRS, de fabricație americana, asupra orașelor autoproclamatei republici populare Lugansk (LNR), in prima zi a referendumului pe tema aderarii LNR la Rusia, a anuntat, vineri, ambasadorul republicii in Federația Rusa, Rodion Mirosnik,…