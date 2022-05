Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 71. Atacuri violente au loc in combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol. Comandantul Regimentului Azov spune ca in interiorul complexului "se dau lupte grele si sangeroase" cu forțele ruse.

- Rusia a anunțat miercuri ca a lansat doua rachete Kalibr de pe un submarin din Marea Neagra, asupra unor ținte din Ucraina, reiterand avertismentul ca va incerca sa loveasca transporturile de armament livrat de NATO Ucrainei, scrie Reuters.

- Rusia a folosit un submarin diesel din Marea Neagra pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr. Este pentru prima data cand Moscova anunța ca a folosit flota sa de submarine pentru a lovi Ucraina, potrivit Reuters. „Echipajul unui submarin electric diesel al Flotei Marii Negre…

- 3 rachete Iskander, lansate din peninsula Crimeea, au lovit o localitate din regiunea Odesa, a declarat șeful administrației militare a regiunii, potrivit Nexta.Oficialul ucrainean n-a oferit alte detalii, dar a promis ca rușii „vor regreta fiecare lansare de racheta și fiecare bombardament al teritoriului…

- Agențiile de informații occidentale poarta un razboi psihologic direct cu președintele rus Vladimir Putin, caruia îi raspund acum cu aceeași moneda, scrie CNN. Statele Unite contureaza o imagine a armatei ruse care sufera pierderi dupa pierderi pe câmpul de lupta și evoca tensiuni și…

- Capitanul Andrei Pali, adjunct al comandantului flotei ruse din Marea Neagra, a fost ucis in razboiul din Ucraina, a anuntat duminica guvernatorul Sevastopolului, Mihail Razvojaev, citat de Reuters. Pali a cazut in lupta in portul Mariupol din sud-estul Ucrainei, a anuntat Razvojaev printr-un mesaj…