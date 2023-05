Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul adjunct al Corpului de pușcași marini al Ucrainei, Nikolai Palas, primul etnic gagauz care a primit de la președintele ucrainean Volodimir Zelenski ordinul „Erou al Ucrainei”, a lansat un apel catre reprezentanții etniei sale, inclusiv din Republica Moldova, in contextul invaziei ruse in…

- Ucraina anunța ca a preluat „peste 10 pozitii rusesti” in jurul orasului Bahmut, zona cea mai fierbinte a frontului, reușind sa avanseze in poziții care ar putea permite incercuirea trupelor ruse care se chinuie de aproape un an sa incercuiasca și sa captureze orașul acum șters de pe harta. La randul…

- Ucraina spune ca nu are „nimic de-a face” cu presupusul atac cu drone asupra Kremlinului. Ucraina afirma ca nu iși folosește mijloacele sale pentru a ataca alte țari, relateaza CNN . „Nu avem informații despre așa-zisele atacuri nocturne asupra Kremlinului”, a declarat pentru CNN purtatorul de cuvant…

- „Raul rusesc va cadea, chiar aici, in Ucraina, și nu se va putea ridica din nou", spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la un an de la masacrul din Bucea. Zelenski a promis vineri ca va invinge Rusia, in timp ce a facut o vizita la Bucea impreuna cu mai mulți lideri europeni, la un an dupa…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski l-a invitat pe presedintele Chinei, Xi Jinping sa viziteze Ucraina, a relatat miercuri, 29 martie, agentia Associated Press, preluata de Reuters . „Suntem gata sa-l primim aici”, a declarat Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat AP. Xi nu a discutat cu…

- Razboi in Ucraina, ziua 392. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat ca asteapta "dialog" cu administratia de la Beijing pe tema initiativelor de negocieri, in contextul in care presedintele Chinei, Xi Jinping, s-a aflat in vizita in Rusia.

- Rusia a propus luni prelungirea acordului asupra exporturilor de cereale ucrainene, care expira la 18 martie, cu doar 60 de zile. Propunerea a fost criticata de Ucraina care vede astfel acordul initial pus sub semnul intrebarii, relateaza France Presse.

- Kievul susține ca Rusia a pierdut mai mult de 152.000 de oameni in razboiul pe care il duce in Ucraina, potrivit unei liste cu pierderile Kremlinului, publicata de Ministerul ucrainean al Apararii, scrie Sky News.