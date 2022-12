Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a declarat vineri ca a efectuat o "lovitura masiva" asupra infrastructurii energetice si militaro-industriale a Ucrainei la 29 decembrie folosind arme de inalta precizie, a relatat agentia Interfax, preluata de Reuters. Potrivit ministerului, loviturile aeriene au perturbat…

- Rusia a lansat 16 drone ”kamikaze” in Ucraina in timpul noptii de joi spre vineri, a anuntat armata ucraineana, vineri, la o zi dupa ce Moscova a tras zeci de rachete in cel mai recent atac al sau impotriva infrastructurii critice din Ucraina, transmite Reuters . Fortele Aeriene Ucrainene au transmis…

- Rusia a lansat 16 drone „kamikaze” in Ucraina in timpul noptii de joi spre vineri, a anuntat vineri armata ucraineana, la o zi dupa ce Moscova a tras zeci de rachete in cel mai recent atac al sau impotriva infrastructurii critice din Ucraina, transmite Reuters. Fortele Aeriene Ucrainene au transmis…

- Intensificarea atacurilor cu rachete ale Rusiei in Ucraina are rolul, partial, sa epuizeze capacitatea de aparare antiaeriana a Kievului si sa obtina in sfarsit dominatia cerului deasupra acestei tarii, a declarat sambata un inalt oficial al Pentagonului, transmite Reuters. In ultima saptamana, Rusia…

- Centrala nucleara din Zaporojie (sudul Ucrainei), cea mai mare din Europa, a ramas joi in totalitate fara curent, dupa ce bombardamentele rusesti de miercuri au avariat singurele doua linii electrice de inalta tensiune care conecteaza centrala la reteaua electrica a Ucrainei, lasand-o doar cu generatoarele…

- Cladirea administrativa a orasului Donetk a fost avariata intr-un atac ucrainean cu rachete, potrivit unui anunt facut duminica de conducerea pro-rusa a regiunii cu acelasi nume, transmite Reuters. Administratia regiunii a afirmat intr-un mesaj in aplicatia de mesagerie Telegram ca intrarea principala…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a condamnat atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra oraselor ucrainene, subliniind ca aceste actiuni reprezinta „crime de razboi” care incalca Carta ONU. „Condamn ferm atacurile masive ale Rusiei cu rachete asupra infrastructurii civile ucrainene si oraselor pasnice.…

- Armata ucraineana a afirmat ca Rusia a lansat 75 de rachete asupra Ucrainei luni dimineata, intr-o serie de bombardamente asupra mai multor orase ale tarii, informeaza AFP si Reuters . „In dimineata zilei de luni, agresorul a lansat 75 de rachete, (dintre care) 41 au fost doborate de apararea noastra…