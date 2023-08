Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat 17 drone in noaptea de vineri spre sambata in incercarea de a lovi regiunile de nord, centrale si de vest ale Ucrainei, au anuntat sambata fortele aeriene ucrainene. Intre timp, liderul autoproclamatei Republici Populare Donetk, Denis Pusilin, spune ca trei oameni au murit și un altul…

- Rusia a lansat 17 drone in noaptea de vineri spre sambata in incercarea de a lovi regiunile de nord, centrale si de vest ale Ucrainei, au anuntat sambata fortele aeriene ucrainene, transmite Reuters.Aviatia militara ucraineana a adaugat ca 15 drone Shahed, de fabricatie iraniana, lansate de Rusia,…

- Rusia a lansat in timpul noptii de sambata spre duminica un val de atacuri asupra Ucrainei, folosind 70 de dispozitive de asalt aerian, intre care rachete de croaziera si hipersonice si drone de fabricatie iraniana, au anuntat duminica fortele aeriene ale Ucrainei, citate de Reuters.

- Presa internaționala citeaza reacția președintelui roman Klaus Iohannis dupa atacurile rusești de azi-noapte asupra Ucrainei și, in particular, asupra portului dunarean Izmail, la mica distanța de granița cu Romania.

- Rusia a lansat in noaptea de sambata spre duminica un atac cu drone asupra Kievului dupa o pauza de 12 zile, sistemele de aparare aeriana distrugand toate tintele pe masura ce se apropiau, informeaza Reuters.

- Rusia a lansat in noaptea de luni spre marți un amplu atac aerian asupra Ucrainei, vizand capitala și mai multe orașe, in timp ce cea mai mare parte a țarii și-a petrecut noaptea in sunetul sirenelor de raid aerian, transmite Reuters. Statul Major General al forțelor armate ucrainene a anunțat ca, potrivit…

- O serie de explozii a zguduit capitala Ucrainei in cursul diminetii de luni, la cateva ore dupa ce armata rusa a lansat zeci de rachete si drone iraniene Shahed-136 in cel de-al 15 raid nocturn asupra Kievului. Sirenele de alerta aeriana au sunat in jurul orei 11. Reporterii publicatiei Kyiv Post au…