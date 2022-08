Stiri pe aceeasi tema

Autoritatile instalate de Rusia in noile teritorii ocupate din sudul Ucrainei sunt sub presiune si este posibil sa faca pregatiri pentru a organiza referendumuri privind alipirea la Rusia mai tarziu in acest an, informeaza sambata Ministerul Apararii de la Londra, relateaza Reuters.

Avioane de vanatoare israeliene au fost vizate de sisteme antiaeriene ruse, in Siria, intr-un incident produs in luna mai, a declarat marti ministrul israelian al Apararii, Benjamin Gantz,informeaza cotidianului Haaretz, potrivit Mediafax.

Cinci dintre cele șase rachete trase de Forțele Armate ale Ucrainei pe un pod peste raul Nipru de importanța strategica de langa Herson au fost doborate de sistemele de aparare aeriana, transmit forțele rusești. A șasea racheta a explodat in apropierea podului, a declarat marți serviciul de presa…

Ucraina a lansat atacuri cu rachete cu raza lunga de acțiune asupra forțelor ruse din sudul Ucrainei și a distrus un depozit de muniții, a declarat armata sa, in timp ce Rusia continua sa loveasca estul țarii, scrie Reuters preluat de mediafax.

Rusia a lansat sambata bombardamente asupra regiunii ucrainene Donețk, din estul Ucrainei, a anunțat guvernatorului regiunii, citat de The Guardian.

Rachete rusesti lansate din Marea Neagra au vizat baza militara Iavoriv din vestul Ucrainei, a anuntat sambata guvernatorul regiunii ucrainene Lvov, Maxim Kozitki, intr-un mesaj video difuzat sambata, noteaza Agerpres.

Forte ruse isi "consolideaza pozitiile" in centrul Sievierodonetkului, un oras strategic in Donbas, in estul Ucrainei, anunta miercuri guvernatorul regiunii ucrainene Lugansk Serghii Gaidai, relateaza AFP, conform news.ro.

Rusia a lansat asupra Ucrainei mai multe rachete decat orice alta tara in oricare alt conflict dupa al Doilea Razboi Mondial, record care, potrivit expertilor si datelor obtinute de revista Newsweek, sugereaza ca Moscova a esuat in aceasta ofensiva, potrivit EFE.