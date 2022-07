Stiri pe aceeasi tema

- Imagini din satelit furnizate de Maxar Technologies, din 21 iunie, par sa arate pagube provocate pe Insula Șerpilor, dupa ce Ucraina a declarat ca a lansat marți un atac asupra micului teritoriu sudic, noteaza The Guardian.

- Numarul atacurilor cibernetice asupra Rusiei comise de „structuri de stat” straine a crescut de mai multe ori, a declarat vineri Vladimir Putin. In aceste condiții, Moscova trebuie sa-și intareasca apararea cibernetica reducand riscul de a utiliza software si hardware de peste hotare, a adaugat liderul…

- „Un numar mare de evenimente tragice au loc astazi in Ucraina. Acesta este de fapt un razboi impotriva poporului ucrainean, acesta este un razboi impotriva lumii democratice. Numarul victimelor civile este de zece ori mai mare decat al victimelor militare. Aceasta inseamna ca acestea sunt crime de razboi ,…

- „Dupa cum au aratat razboaiele anterioare, identificarea greșita este ușoara in arenele confuze ale razboiului. Amplificarea acestui risc este comuna pentru toți combatanții. Daca adaugam posibilitatea bruiajului echipamentelor și instrumentelor electronice care sunt folosite pentru navigația avioanelor,…

- UPDATE 4 Rusia cauta sa deschida un nou front impotriva Ucrainei, dinspre Republica Moldova, iar mai multe „indicii” arata ca intr-un viitor apropiat este posibil un atac asupra acestei foste republici sovietice, afirma surse militare ucrainene citate de cotidianul britanic The Times, preluat luni de…

- UPDATE 2 Statul Major General al Ucrainei a transmis sambata ca Rusia a lansat noi atacuri asupra regiunilor de est, dar fara succes pentru Moscova, relateaza DPA. „Luptele continua”, se arata intr-un raport al Statul Major General. Rusia continua sa trimita trupe in apropiere de orasul Izium din regiunea…

- „In aceasta dimineata, zona de frontiera Rislk nu a fost linistita. La ora 08:00 (05:00 GMT) pasul Krupet a fost atacat cu tiruri de mortiere”, a scris pe contul sau de Telegram guvernatorul regiunii Kursk, Roman Starovoit, care a adaugat ca agentii de frontiera rusi au raspuns atacului si au distrus…

- Jurnalistul rus Petr Akopov, un favorit al Kremlinului, scrie un editorial in Ria Novosti, agenția oficiala de știri a Rusiei, in care vorbește despre mobilizarea generala in Rusia. Akopov susține ca rușii de rand ințeleg situația și iși doresc sa mearga la lupta impotriva Ucrainei și a Occidentului,…