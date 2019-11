Rusia a invitat Albania şi Macedonia de Nord să adere la Uniunea Eurasiatică Problema Macedoniei de Nord se prezinta ca fiind un dur joc geopolitic de forta, în care sunt implicate mai multe puteri, scrie publicația greaca DiferNews. Culisele geopolitice vizeaza în primul rând aderarea tarii la UE, întrucât procesul de aderare la NATO este în curs, iar evolutiile prezinta un interes puternic pentru Grecia, din cauza Acordului de la Prespa (privind reglementarea denumirii Macedonia de Nord n.trad.), dar si din cauza recentelor declaratii ale lui Zaev.

