‘Rusia a invadat Ucraina’. Ce a apărut pe un site important din America, milioane de oameni au văzut Bloomberg a facut o gafa de proporții! Site-ul de știri financiare a anunțat din greșeala ca Rusia a invadat Ucraina vineri dupa-amiaza, cu un titlu pe pagina sa de start. „In direct: Rusia invadeaza Ucraina”, scria un titlu strident pe pagina principala a Bloomberg in jurul orei 16.00. Acesta a ramas afișat timp de aproximativ […] The post ‘Rusia a invadat Ucraina’. Ce a aparut pe un site important din America, milioane de oameni au vazut appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul Bloomberg a anuntat, vineri, din greseala, ca Rusia a invadat Ucraina, informatie eronata care a ramas online aproximativ jumatate de ora. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, considera ca eroarea nu a fost “o provocare”, insa aceasta situatie arata cat de periculoase sunt…

- Site-ul Bloomberg a anuntat, vineri, din greseala, ca Rusia a invadat Ucraina, informatie eronata care a ramas online aproximativ jumatate de ora. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, considera ca eroarea nu a fost „o provocare”, insa aceasta situatie arata cat de periculoase sunt tensiunile…

- Agenția americana Bloomberg a publicat vineri pe site-ul sau titlul "Rusia a invadat Ucraina", apoi a recunoscut greșeala și a șters publicația, transmite Noi.md. "Pregatim titluri pentru mai multe scenarii, iar titlul "Rusia a invadat Ucraina" a fost publicat intimplator pe site-ul nostru in jurul…

- Tari bogate in energie de la Qatar la Azerbaidjan au promis livrari de urgenta de gaze catre Europa, insa continentul realizeaza foarte repede ca nu poate inlocui cel mai mare furnizor al sau, Rusia, scrie Bloomberg. Pentru a diminua riscul unei perturbari a livrarilor de gaze rusesti in contextul…

- In ciuda eforturilor facute de SUA și țarile NATO de a impiedica Rusia sa invadeze Ucraina, in realitate, președintele chinez Xi Jinping este singurul șef de stat care ar putea influența in vreun fel, in acest moment, agenda lui Vladimir Putin. Aceasta „influența” are legatura directa cu Jocurile Olimpice…

- Germania a oprit exporturile de arme catre Kazahstan din cauza tulburarilor din aceasta tara, informeaza sâmbata DPA citata de Agerpres. Anul trecut, au fost acordate 25 de licente pentru livrari de arme catre Kazahstan, în valoare totala de aproximativ 2,2 milioane de euro. Aceasta…

- Pretul uraniului, folosit in special pentru centralele nucelare, a crescut in conditiile in care Kazahstanul, cel mai mare producator mondial de metal radioactiv, se confrunta cu cele mai ample proteste din ultimele decenii. Autoritatile din Kazahsatan, care produce mai mult de 40% din uraniul din intreaga…

- Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat luni acordarea unei recompense financiare ucrainenilor care se vaccineaza anti-COVID-19 pentru a-i incuraja astfel sa se imunizeze pe compatriotii sai in mare parte reticenti, informeaza AFP, preluata de Agerpres. „Fiecare persoana care a primit doua doze va…