Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe al Suediei a anunțat marți ca expulzeaza cinci diplomați ruși pentru ca au desfașurat activitați incompatibile cu statutul lor diplomatic, spunand ca guvernul a luat foarte in serios amenințarea la securitate reprezentata de strangerea informațiilor secrete de catre Rusia, relateaza…

- Rusia le-a recomandat cetatenilor ei sambata, 22 aprilie, sa evite calatoriile in Canada, relateaza Reuters. ”Ca urmare a numeroaselor exemple de discriminare impotriva cetatenilor rusi in Canada, inclusiv violente fizice, va recomandam sa va abtineti de la calatoriile catre aceasta tara in scop turistic,…

- Grupul de mercenari Wagner a capturat inca doua zone din orașul ucrainean Bahmut, a anunțat sambata Ministerul rus al Apararii, transmite The Guardian. „Pe direcția Donețk, cele mai aprige lupte au continuat in orașul Artyomovsk”, a precizat ministerul intr-o declarație zilnica, potrivit Reuters. „Unitațile…

- Autoritațile ruse se pregatesc sa inceapa o campanie majora de recrutare militara cu scopul de a inrola „inca 400.000 de soldați”. Ministerul britanic al Apararii a declarat ca Rusia prezinta activitatea ca pe o campanie de recrutare de personal voluntar și profesionist, mai degraba decat ca pe o noua…

- Ministerul rus al Apararii a declarat ca un avion de vanatoare rus Su-35 a fost trimis in zbor deasupra Marii Baltice luni, dupa ce doua bombardiere strategice americane au zburat in directia frontierei ruse, dar ca s-a intors la baza dupa ce acestea s-au indepartat, transmite Reuters, citat de news.ro.Evolutia…

- Un submarin rusesc aflat in Marea Japoniei a lovit o tinta terestra aflata la peste 1.000 de kilometri distanta cu o racheta de croaziera Kalibr, in cadrul unui exercitiu, a anuntat, vineri, Ministerul rus al Apararii. Este acelasi tip de racheta pe care Moscova o foloseste in conflictul din Ucraina,…

- Ministerul rus al Apararii a publicat, joi dimineata, un comunicat in care anunta ca are informatii conform carora ucrainenii ar pregati o provocare in regiunea transnistreana si ar pune la care o operatiune sub steag fals, in care ar invada Transnistria purtand uniforme ale armatei ruse. In replica,…

- Doua avioane de vanatoare olandeze F-35 au interceptat o formație de trei avioane militare rusești in apropiere de Polonia și le-au escortat in afara spațului NATO, a anunțat luni seara Ministerul olandez al Apararii, transmite Reuters. Una din aeronave era de spionaj. „Aeronave necunoscute s-au apropiat…