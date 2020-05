Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 2 mai – Sputnik. In ultimele 24 de ore in Rusia au fost confirmate 9623 noi cazuri de infectare cu coronavirus, e o cifra record pentru toata perioada de pandemie, anunța centrul operativ rus pentru combaterea COVID-19. Totodata, se menționeaza ca 47 la suta din noi pacienți sunt…

- Rusia a raportat vineri o crestere zilnica record a numarului de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, la o zi dupa ce prim-ministrul Mihail Misustin a anuntat ca a fost diagnosticat cu COVID-19 si a intrat in izolare, informeaza Reuters.

- In Turcia, numarul de cazuri de infectare cu coronavirus confirmate a crescut cu 4.117 in ultimele 24 de ore si 87 de persoane au murit, bilantul deceselor ajungand la 812, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters, citata de Agerpres.Citește și: Curs BNR, 7 aprilie 2020.…

- Noua sute cincizeci si patru de noi cazuri de contagiere au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Rusia, ceea ce ridica numarul total al persoanelor contaminate cu noul coronavirus la 6.343, a anuntat luni Centrul de gestionare a crizelor de la Moscova, care a raportat pana in prezent 47 de decese…

- Numarul contaminarilor cu noul coronavirus confirmate in mod oficial in Rusia a crescut joi la 3.548 - cu 711 mai multe de miercuri - a anuntat centrul rus de gestionarea crizelor, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Infectari au fost inregistrate in 76 dintre cele 80 de regiuni ruse, insa…

- Numarul de cazuri de infectie a crescut in ultimele zile in Rusia, dar chiar si asa, a ajuns marti la doar 438, fiind un numar foarte mic pentru o tara cu o populatie de 146 de milioane de oameni. De exemplu, Luxembrug are confirmate deja 700 de cazuri, la o populatie de numai 628.000 de oameni. Autoritatile…