- Rusia a anuntat astazi un nou record de infectari cu Covid-19 – peste 12.000 -, cel mai mare numar zilnic dupa izbucnirea pandemiei, relateaza dpa, citata de agerpres . Cazurile inregistrate in tara au crescut cu 12.126 fata de ziua precedenta, numarul total al infectarilor ajungand la 1.272.238, a…

- Pentru a doua zi consecutiv, Rusia a inregistrat joi aproape 9.000 de noi cazuri de coronavirus. Aceasta inseamna o creștere de peste 460 de cazuri fața de cifrele raportate miercuri, relateaza Agerpres.In total, inultimele 24 de ore, in Rusia s-au inregistrat 8.945 de cazuri de infectare cuSARS-Cov2…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a raportat cea mai mare creștere a numarului de infectari cu coronavirus. Țarile in care au fost raportate cele mai mari creșteri zilnice ale cazurilor de Covid-19 sunt India, Statele Unite și Brazilia. De la debutul pandemiei de coronavirus au fost raportate 29,189,557…

- De la debutul pandemiei de coronavirus in total au fost inregistrate aproape 29 de milioane de imbolnaviri și aproximativ 925 000 de decese. Din totalul celor care au contactat infecția, mai mult de 20 de milioane de pacienți au fost declarați vindecați. Situația cea mai grava este acum in Statele Unite…

- In ultimele 24 de ore, Rusia a raportat 5.267 de cazuri noi de COVID-19 si 116 de decese provocate de aceasta boala. Acestea au ridicat bilantul total al infectarilor cu noul coronavirus la 871.894 si pe cel al victimelor la 14.606, relateaza Agerpres. Rusia ocupa, in prezent, locul al patrulea in clasamentul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat sambata un numar record de cazuri de contaminare cu noul coronavirus inregistrate in 24 de ore in intreaga lume, pentru prima data de la debutul pandemiei – peste un sfert de milion. Pentru ultimele 24 de ore, OMS a anuntat aproximativ 260.000 de noi…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat o crestere record a numarului de cazuri de coronavirus la nivel global. Cifrele sunt alarmante: peste 230.000 de cazuri noi in ultimele 24 de ore.OMS a raportat o crestere dramatica a imbolnavirilor de COVID-19: nu mai puțin de 230.370 de cazuri au fost inregistrate…

- OMS a raportat duminica o crestere record a numarului de cazuri de coronavirus la nivel global. Au fost peste 230.000 de cazuri in ultimele 24 de ore, cele mai mari cresteri fiind inregistrate in Statele Unite, Brazilia, India si Africa de Sud, informeaza Mediafax.