Rusia a înregistrat cel mai mare număr de decese de coronavirus într-o zi, de la începutul pandemiei Rusia a raportat, pe 24 iunie, 153 de decese in ultimele 24 de ore, acesta fiind cel mai mare numar de morți anunțat de la inceputul pandemiei de coronavirus, informeaza autoritațile sanitare.Din cele 153 de decese, 59 au fost inregistrate in capitala Moscova, epicentrul epidemic din Rusia.Conform autoritaților sanitare, 3.541 este acum numarul total al deceselor de Sars-CoV-2. In ultimele 24 de ore s-au intregistrat 8.599 de noi cazuri de contaminare, bilanțul total ajungand la 344.481. La nivel național, 113.299 sunt considerate ca s-au recuperat (5.363 in ultimele 24 de ore). Vicepremierul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

