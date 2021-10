Stiri pe aceeasi tema

- O „cartita” in slujba Rusiei a activat in cabinetul lui Jean-Yves Le Drian pe vremea cand era ministru al Apararii (mai 2012 - mai 2017), a dezvaluit fostul director al serviciului francez de informatii externe (DGSE), Bernard Bajolet, intr-un documentar difuzat duminica seara pe postul France 5.

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au discutat luni la telefon cu presedintii Ucrainei si Rusiei, pentru a vorbi despre conflictul ucrainean, si au convenit ca este nevoie ca ministrii lor de Externe sa aiba o intalnire, a anuntat guvernul german, transmite Reuters.

- Industria franceza a șampaniei ii sfatuiește pe producatori sa reia exporturile spre Rusia, dupa ce livrarile au fost sistate pe parcursul verii, ca urmare a așa-zisului, „Razboi al Șampaniei”, generat de decizia Rusiei de a pune monopol pe numele de „șampanie”, relateaza Euronews. Livrarile au fost…

- Echipa Frantei a reusit sa cucereasca in premiera titlul olimpic la handbal feminin, dupa ce a dispus cu 30-25 de formatia Rusiei, duminica, in finala JO de la Tokyo. "Les Bleues" si-au luat cu aceasta ocazie revansa in fata rusoaicelor, care le-au invins in finala Jocurilor de la Rio (2016), oferind…